Oplichter doet zich voor als KPS hoofdinspecteur die goud verkoopt

Het korps Politie Suriname heeft vandaag gemeld dat uit politie onderzoek is gebleken dat kwaadwilligen de naam van hoofdinspecteur van politie Humphrey Naarden (foto) misbruiken, om derden op te lichten. De oplichter doet zich voor als te zijn hoofdinspecteur Naarden die goudverkoper is via het Openbaar Ministerie. Slachtoffers, die ondernemers zijn, hebben grote geldbedragen in Amerikaanse dollar betaald aan de oplichter(s).

Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen, dat de oplichter telefonisch contact maakt met de ondernemer waarbij hij zich voorstelt als te zijn hoofdinspecteur Humphrey Naarden. Daarbij wordt de ondernemer gevraagd of die een hoeveelheid goud wil kopen via het Parket van de procureur-generaal. Als de ondernemer bevestigend antwoord wordt een afspraak met hem gemaakt om het geld af te geven aan een taxi chauffeur voor het gebouw van het Parket van de procureur-generaal in de Limesgracht.

Het slachtoffer wordt wijs gemaakt dat de taxi chauffeur het geld zal brengen naar de politieambtenaar waarna die het goud zal afgeven aan de taxi chauffeur om voor hem- het slachtoffer- te brengen. Deze transactie afspraken maakt “hoofdinspecteur Naarden” telefonisch met de ondernemer/slachtoffer. Nadat het geld is afgegeven en meegenomen door de taxi chauffeur hoort de ondernemer niets meer van de oplichter(s)

Het is voor de zoveelste keer dat vermoedelijk dezelfde oplichter of meerdere oplichters de naam van de hoofdinspecteur misbruiken om personen op te lichten. Zijn naam is eerder ook misbruikt door criminelen in verband met het aanvragen en verkrijgen van vuurwapenvergunningen.

“Laat het duidelijk zijn dat Hoofdinspecteur Humphrey Naarden geen goudverkoper is” aldus de Surinaamse politie.