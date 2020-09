Brand in oude zandput met afvalmateriaal

Een beeld van de locatie aan de Gobajolaan in Suriname, alwaar gistermiddag een brand heeft gewoed in een oude zandput. Gebleken is dat rommel uit autobanden, houtmateriaal e.d. bestond. Het is de Surinaamse Brandweer gelukt de brand te blussen.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voor gedaan. Het onderzoek over het ontstaan van de brand duurt voort. De Districtscommissaris van Wanica Zuid-Oost is het KBS zeer erkentelijk voor hun inzet. Op de gemeenschap wordt een beroep gedaan voorzichtigheid te betrachten, vooral in deze droge tijd.

Beelden van de brand:

Sind 16:00u woedt er een hevige brand aan de Gobajolaan in het ressort Houttuin. Gebleken is dat er aan de achterzijde… Posted by BIC Wanica Zuid-Oost on Friday, 25 September 2020