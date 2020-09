VSB vraagt regering om government take op diesel stop te zetten

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft woensdag in een brief aan minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie wederom erop aangedrongen om de government take op diesel te laten wegvallen. Volgens de VSB levert de government take op gasoline al een behoorlijke bijdrage aan de economie. De verhoging van de brandstofprijzen is een logisch gevolg van de recente wisselkoersaanpassing schrijft de VSB.

In het schrijven wordt verder aangegeven dat het grootste gedeelte van de transportsector, waaronder distributievoertuigen en schoolvervoer, diesel gebruikt. Ook bij de machines die in de meeste productie- en landbouwbedrijven worden ingezet, is dat het geval.

Volgens de VSB hoeft het daarom geen verder betoog dat de doorwerking van verhoogde dieselprijzen een enorme kostenverhoging voor de Surinaamse bevolking teweeg zal brengen.

“Wij doen nogmaals een beroep op u om de government take op diesel, op grond van de te verwachten explosie van prijzen, te heroverwegen”, aldus de VSB.