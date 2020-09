Bij Blanche Marievallen verdronken tiener (15) wordt zondag gecremeerd

Dit is de 15-jarige Dhierin Soerdjbali, die afgelopen zaterdagmiddag 19 september in de diepte verdween bij de Blanche Marievallen in Suriname. Volgens het Korps Politie Suriname was hij met familieleden op een vakantieoord in het district Sipaliwini.

Op de bovenvermelde zaterdagmiddag zou Diren volgens de Surinaamse politie bij bij de Moederval zijn geweest, toen hij werd meegesleurd door het water in de Nickerierivier. Kort nadat hij in de rivier terecht kwam verdween hij in de diepte. Er werd met het ergste rekening gehouden en wel dat de tiener verdronken zou zijn.

Er werd direct een zoekactie op touw gezet maar die leverde niet veel op. Het zoeken werd ook de volgende dagen voortgezet en maandagochtend werd zijn stoffelijk overschot uiteindelijk gevonden en uit het water gevist.

De scholier van de Shri Hanuman School in Wanica wordt zondag 27 september gecremeerd te Uitkijk.