Radjoe Bhola neemt roer Kustwacht over

Majoor Radjoe Bhola heeft dinsdag het roer bij de Kustwacht overgenomen van kolonel Jerry Slijngard als waarnemend directeur. Het protocol van overdracht werd in bij zijn van de minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Bronto Somohardjo en directeur Nasier Eskak ondertekend.

Slijngard gaf aan dat hij met gemengde gevoelens afscheid neemt van de Kustwacht, maar het doet hem goed dat hij de leiding overdraagt aan Bhola, die volgens hem capabel en kundig is. De scheidende directeur heeft aan de wieg gestaan bij het opzetten van de Kustwacht. Op 1 september jongsleden is het precies 7 jaar geleden dat de Kustwacht in het leven werd geroepen.

Slijngard gaf verder aan dat er een grote taak is weggelegd voor de Kustwacht, namelijk het bewaken van de rijkdommen van Suriname binnen onze territoriale wateren. Volgens hem is er nog een lange weg te gaan om de Kustwacht tot volle wasdom te brengen.

Bhola sprak vol lof over de scheidende directeur. Hij bedankte kolonel Slijngard voor zijn bijdrage en de groei van de Kustwacht. De nieuwe directeur maakt zich voornamelijk sterk om de Kustwacht zelfvoorzienend te maken. Hij gaf aan dat de organisatie in staat is om op een legale manier zelf geld te genereren.

De kustwacht begon met 15 Bizanen en ongeveer 34 mariniërs van het ministerie van Defensie. De mariniërs zijn na een periode van 2 jaar terug naar de Marine. De majoor gaf verder aan dat gaande weg het personeelsbestand is uitgegroeid naar 96. Hij merkte op dat een van de hoogte punten voor de Kustwacht is geweest de goedkeuring van de wet Instelling Kustwacht door het parlement.

Ook minister Somohardjo bedankte de scheidende directeur voor zijn inzet. Hij merkte op dat kolonel Slijngard verschillende rollen vervuld. “U moet niet denken dat u thuis gaat zitten, want wij hebben u nog nodig”, aldus de Biza-minister. Hij sprak de nieuwe directeur de moed in om de Kustwacht tot verdere hoogtes te brengen, “want de lat is hooggelegd door uw voorganger.

De Kustwacht valt vanwege haar civielrechtshandhaving onder het ministerie van Biza. Minister Somohardjo beloofde de Kustwacht alle ondersteuning toe en noemde het voornemen van de directeur om zelfvoorzienend te zijn als muziek in de oren, gelet op de huidige financiele situatie. Het doet de minister goed dat de Kustwachters onder hem vallen en dus ook Bizanen zijn.