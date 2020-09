VIDEO: Persconferentie regering over crisisbeheersing in Suriname

De Surinaamse president Santokhi heeft vandaag samen met vicepresident Brunswijk en een team ministers, een persconferentie belegd over de crisisbeheersing in Suriname. Het staatshoofd heeft aangegeven dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de economie van het land weer gezond te krijgen.

De regering begrijpt de kritiek en onzekerheid van de samenleving. Echter kan de regering, aldus de regeringsleider, niet doorgaan met populistische maatregelen, showprojecten, geld lenen bij banken en pompen in samenleving en of lenen bij internationale instituten en pompen in consumptieve sector.

Santokhi gaf verder aan dat een financieel crisisteam is samengesteld voor het beheersen en aansturen van het crisisbeheersingsplan. Het team moet tevens ervoor zorgdragen dat de maatregelen goed op elkaar afgestemd zijn en ook in samenhang uitgevoerd worden.

Het team dat bestaat uit enkele ministers is dag en nacht bezig om het proces te begeleiden en te monitoren onder leiding van de president en vicepresident.

De pers werd in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De hele persconferentie is hierboven te zien.