Vabi brug komend weekend afgesloten vanwege werkzaamheden

Het Korps Politie Suriname heeft bekend gemaakt dat de brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno, het komend weekend zal worden afgesloten voor herstel werkzaamheden. Deze brug staat bekend als de ‘Vabi brug’ (foto).

De afsluiting zal plaats vinden op zaterdag 26 en zondag 27 september 2020 en wel van 08.00u – 14.00 uur, meldt de Surinaamse politie. Aan weggebruikers wordt gevraagd met het bovenstaande rekening te houden.

Om welke herstel werkzaamheden het gaat is niet bekend. De Vabi brug is een nieuwe brug over het Saramacca Kanaal te Beekhuizen. Deze werd op zaterdag 13 april 2019 geopend door de toenmalige president van Suriname, Desi Bouterse.