Binnenstad Paramaribo zal meer gaan leven met PBM Creative City

De binnenstad van Paramaribo zal meer gaan leven. De initiatieven daartoe zijn vervat in de nieuw op te richten Tourism Coöperatie PBM Creative City U.A. Deze coöperatieve vereniging is een direct uitvloeisel van het project PBM Live Museum in Suriname.

Dit project wordt gefinancierd door de International Development Bank, IDB op initiatief van het vroegere ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, nu Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.

Op zondag 27 september 2020 is de launch van PBM Creative City bij Zus & Zo aan de Grote Combéweg.

Vorige maand was het project PBM Live Museum ook al in het nieuws met onderstaande Sightseeing carts. Deze electronische wagentjes zullen de tours in Paramaribo een extra toegevoegde waarde geven: