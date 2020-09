VIDEO: Aankomst minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Suriname

De Amerikaans minister Mike Pompeo is rond 13:00u geland op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname. Daar wordt de Amerikaanse bewindsman opgewacht door minister Ramdin, Miriam Mac Intosh, directeur Geopolitieke Aangelegenheden en Internationale Ontwikkelingssamenwerking en de Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Karen L. Williams.

Op schema tijdens dit kort bezoek staat een ontmoeting met president Chandrikapersad Santokhi op het Presidentieel Paleis. Tijdens deze ontmoeting zullen ook de ministers van Defensie, Krishnakoemarie Mathoera, en de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, aanwezig zijn.

De Communicatie Dienst Suriname ging live bij aankomst: