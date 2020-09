CLO delegatie maakt kennis met minister van Volksgezondheid

Een delegatie van de Centrale Landsdienaren Organisaties (CLO) in Suriname onder leiding van de heer Ronald Hooghart heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Tijdens dit gesprek zijn er zaken en bezwaren op het gebied van beleid die de aandacht van de heer Hooghart trokken, besproken met minister Ramadin.

“Er is een constructief gesprek gevoerd tussen partijen waarbij zowel de minister als de heer Hooghart zich ervan bewust is dat het belang van de Surinaamse landsdienaren ten alle tijde centraal staat”, zegt de bewindsman. De vakbondsleider en minister Ramadhin hebben elkaar ondersteuning toegezegd mocht er iets zijn dat niet correct is.

Verder is besproken dat partijen in regulier overleg zullen zijn indien het om arbeidszaken en zaken relaterende landsdienaren gaat. Tot slot zijn er werkafspraken gemaakt tussen partijen.