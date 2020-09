Brandstof compensatie bushouders afgeschaft; stadsrit nu SRD 5

Bussen in Suriname gaan vanaf volgende week maandag weer rijden. De brandstof compensatie, waar bushouders aanspraak op maakten, wordt wel afgeschaft. De prijs voor een stadsrit in Groot-Paramaribo wordt daardoor SRD 5 per persoon.

De prijs is tot stand gekomen na intensief overleg tussen de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) en het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT).

Overeengekomen is verder dat alle klapstoelen worden weggehaald en dat er maximaal 20 personen vervoerd zullen worden in een bus. Ook is een mondkapje verplicht.

Dit staat allemaal in het COVID-19 preventie protocol voor de transportsector die de richtlijnen aangeeft voor de transportsector, bus, boot en taxivervoer. Het ministerie zal zich hierbij bezighouden met aanpassingen op de zogenaamde Terminals (eindhaltes) en controleren van de vergunninghouders op naleving van het protocol.

De controleurs van TCT monitoren o.a. het dragen van mondneusbedekking, hygiëne maatregelen en afstanden bij de passagiers die wachten op het vervoer.