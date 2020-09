Raghoebarsing voorgedragen als regeringscommissaris bij CBvS

Oud-minister Stanley Raghoebarsing is door de regering voorgedragen als regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De benoeming wordt breedgedragen door zowel de governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, minister Armand Achaibersingh van Financien en Planning en de Surinaamse Bankiers Vereniging, meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Op donderdag 10 september 2020 heeft president Chandrikapersad Santokhi een gesprek hierover gehad met autoriteiten over de invulling van de nieuwe Raad van Commissarissen die binnen niet al te lange tijd een feit zal zijn. Aan de oud minister is gevraagd invulling te geven aan de eerdergenoemde functie.

In gesprek met de CDS zegt Raghoebarsing, dat de regeringscommissaris een belangrijke brugfunctie zal vervullen tussen de regering en de CBvS. De voorgedragen regeringscommissaris onderstreept de belangrijke taak van een dergelijke functionaris. De financiele situatie zoals door de huidige regering is overgenomen is niet eenvoudig.

Dat heeft zich vertaald in ondermeer een hoge valutakoers. Iedereen voelt dat er maatregelen om de economie weer gezond te maken, zullen komen. Echter moeten die maatregelen goed doorgerekend, maar vooral goed doorgepraat worden vindt hij.

Belangrijk is dat wanneer de maatregelen komen, de groepen die het zwaarst getroffen zijn worden bijgestaan. Volgens Raghoebarsing zijn het moeilijke maatregelen maar door gezamenlijke inspanningen kan Suriname uit de crisis komen.

Raghoebarsing is in augustus ook benoemd tot president-commissaris bij staatsbedrijf Telesur.