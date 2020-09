13-jarig meisje verkracht door 17-jarige neef

Een 13-jarig meisje is donderdagochtend verkracht door haar 17-jarige neef in het district Wanica. Waterkant verneemt dat de verdachte en het slachtoffer bij hun tante gingen logeren. De jongeman kwam uit Brokopondo en het meisje woont in Wanica.

Het slachtoffer lag in een kamer te slapen toen haar neef binnenkwam en haar verkrachtte. Na de daad ging de 17-jarige uit de kamer en ging in zijn eigen slaapruimte om te slapen. Het meisje liep naar de kamer van haar tante en vertelde haar wat er was gebeurd.

De tante liep meteen naar haar neefje en confronteerde hem met hetgeen haar nichtje had verteld. De jongeman ging toen direct uit de woning. Bij de politie werd melding gemaakt van het voorval waarna zij ter plaatse ging voor onderzoek.

Het slachtoffer is verwezen voor medische behandeling. De jongeman is niet aangetroffen. Afdeling Jeugdzaken in Suriname is belast met het verdere onderzoek.