Binnenkort distributie 100.000 COVID-19 steunpakketten in Suriname

Omdat de COVID-19 pandemie ook negatieve effecten heeft op de samenleving en met name de kwetsbare groepen, heeft de Surinaamse regering gemeend zo snel als mogelijk over te gaan met de distributie van voedselpakketten naar deze groepen toe. Het gaat hier om een landelijk project, waarbij de hulp is ingeroepen van de ministeries van Defensie en Regionale Ontwikkeling en Sport.

Het pakket bestaat uit ongeveer 17 items en heeft een waarde van rond de SRD 300 tot SRD 400. Van de burgers wordt een bescheiden bijdrage gevraagd van SRD 10 die bestemd zal zijn voor de maatschappelijke werkers die de pakketten tot aan huis zullen bezorgen, om zodoende onveilige situaties te voorkomen. Een deel van dat bedrag is bestemd voor de wijk, zodat er projecten daarmee uitgevoerd kunnen worden.

In totaal zullen 100.000 pakketten verstrekt worden aan de sociaal zwakkeren. Daarbij kan gedacht worden aan de mensen met een beperking, de AOVérs, de AKBérs en de zwakke huishoudens. Gelet op de effecten van COVID-19 heeft de regering gemeend zo snel mogelijk de kwetsbare groepen tegemoet te komen.

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt aan de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat binnen niet al te lange tijd een aanvang met de registratie wordt gemaakt. De bewindsman benadrukt dat de pakketten bestemd zijn voor de mensen die het echt dringend nodig hebben.

Burgers hoeven niet uit huis om zich te registeren en hun pakket niet op te halen. De overheid komt naar de mensen toe voor de registratie, waarna de verstrekking van de pakketten zal plaatsvinden.