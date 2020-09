Dronken autobestuurder rijdt in op politieman tijdens verkeerscontrole

Een dronken autobestuurder reed vrijdagnacht in op een politieman tijdens een verkeerscontrole bij de Uitkijkbrug in Saramacca. De agent sprong aan de kant en bleef ongedeerd.

De politie was bezig met een verkeerscontrole bij de brug. De bestuurder kwam aangereden en werd staande gehouden. Een agent vroeg de verdachte naar de autobescheiden, die hij ook overlegde. Toen de agent naar zijn rijbewijs vroeg, reed de bestuurder achteruit en reed vervolgens met een behoorlijke weg. Daarbij reed hij in op de agent, die tijdig aan de kant kon springen.

De sterke arm zette een achtervolging in en wist de bestuurder bij zijn woning aan te houden, waar hij naar toe was gereden. Daarbij werd geconstateerd dat hij onder invloed van alcohol verkeerde. De verdachte werd vervolgens overgebracht naar het bureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld voor poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling.