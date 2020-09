COVID-19: 59 nieuwe besmettingen en 51 patiënten genezen

Binnen 24 uur zijn 59 personen positief getest op het coronavirus in Suriname en daartegenover zijn 51 patiënten genezen verklaard.

Het aantal besmettingen sinds de uitbraak begin maart is met de nieuwe gevallen gestegen naar 4.419. Er zijn momenteel 733 actieve cases. In totaal zijn 3.595 personen genezen verklaard.

In de ziekenhuizen worden nu 106 personen verpleegd. 9 patiënten worden verpleegd in de intensive care units. Momenteel zijn 53 personen in quarantaine en 640 patiënten zijn in isolatie. Het virus heeft het leven gekost aan 91 personen.