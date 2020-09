VIDEO: Busje op z’n zij na aanrijding tijdens lockdown

Hoewel er tijdens de lockdown vanaf 20.00u bijna geen verkeersdeelnemers op straat zijn in Suriname, waren twee voertuigen maandagavond toch betrokken bij een verkeersongeval. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de aanrijding iets voor 21.00u plaatsvond op de hoek van de Kwattaweg en de Washingtonstraat.

Een personenauto reed over de Kernkampweg in de richting van de Washingtonstraat. Het busje op de foto reed over de Kwattweg, komende vanuit de Tweederijweg. Op de kruising bij de verkeerslichten ging het mis. Het vermoeden bestaat dat een van de bestuurder door rood heeft gereden.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. De voertuigen raakten wel zwaar beschadigd. Het busje kwam op z’n zij op straat terecht en de personenwagen kwam met flinke schade op het trottoir tot stilstand. De Surinaamse politie is ter plekke bezig met het onderzoek.

Bekijk ook een live video van Waterkant.Net hieronder:

