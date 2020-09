Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik op bezoek bij kabinet president

President Chandrikapersad Santokhi heeft Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik samen met zijn coach en managamentteam ontvangen op zijn kabinet. Dit gebeurde op maandag 7 september 2020. De Surinaamse UFC vechter vond het gepast om een bezoek aan het staatshoofd te brengen naar aanleiding van zijn onlangs gewonnen ontmoeting tegen Junior Dos Santos.¬†

Tijdens die ontmoeting was president Santokhi vol lof over de prestaties van de sporter en bedankte hem voor het positief plaatsen van Suriname op de wereldkaart. Het staatshoofd onderstreepte de rol die Rozenstruik vervult naar vooral jongeren toe die naar de sporter opkijken.

Aanwezig tijdens dit heugelijk moment waren ook de minister van Buitenlande Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin en NPS voorzitter tevens assembleelid Gregory Rusland. Beide functionarissen brachten de felicitaties uit aan de UFC vechter. Duidelijk is dat wanneer Bigi Boy in de ring staat, duizenden landgenoten hun avondrust opofferen om hem de morele steun te geven. Social media loopt ook over van trotse en blijde Surinamers na een gewonnen gevecht van Rozenstruik.

Rozenstruik heeft in het gesprek met de president kort vertelt hoe het er allemaal aan toe gaat binnen de Ultimate Fighting Championship (UFC) en het staatshoofd deelgenoot gemaakt van zijn toekomstplannen. Het voelt volgens hem goed aan om na het gevecht terug te zijn in Suriname en om dichtbij vrienden en familie te zijn. Dit moment gebruikt hij om zich weer op te laden voor de volgende wedstrijd.

Rozenstruik is momenteel op plek nummer 3 in de wereld en zijn streven is om op de eerste plaats te komen. De warme woorden van president Santokhi doen hem goed, zegt hij als reactie op zijn ontmoeting met het staatshoofd. Bigi Boy is de samenleving ook dankbaar voor elke steun die hij heeft ontvangen, wat hem motiveert om verder te gaan.