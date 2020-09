COVID-19 teller bijgesteld: 91 coronadoden in Suriname tot nu toe

Het aantal mensen dat in Suriname is overleden aan de gevolgen van het gevreesde coronavirus, is maandag toegenomen met 6. Die toename volgt maandagavond, na een bijstelling van de teller op de officiƫle COVID-19 website. Het totaal aantal corondoden gaat hiermee van 85 naar 91. Gisteren werden er ook al 8 doden genoteerd.

De afgelopen 24 uur zijn er 74 mensen getest, waarvan er 14 positief zijn gevonden. Het totaal aantal actieve besmettingen bedraagt nu 725. Dat is een daling ten opzichte van de afgelopen dagen, waaronder zaterdag 818 en zondag 767.

Het Outbreak Management Team heeft in het weekend aangegeven dat, mede vanwege de getroffen maatregelen de transmissie thans is verminderd naar een niveau, waarbij aanpassingen in de regelgeving overwogen kunnen worden, mits de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde protocollen in acht worden genomen.

De Surinaamse overheid gaat komen weekend kijken welke sectoren kunnen worden opengesteld: