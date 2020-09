Overheid gaat in weekend kijken welke sectoren kunnen worden opengesteld

Vanuit alle geledingen in de Surinaamse samenleving en het bedrijfsleven, is er een sterke behoefte aan verantwoorde aanpassing van de huidige COVID-19 maatregelen, zodat delen van het bedrijfsleven weer aanvang kunnen nemen met hun dienstverlening. Dat bleek afgelopen weekend toen de regering van Suriname een meeting had met diverse actoren.

Het Outbreak Management Team heeft aangegeven dat, mede vanwege de getroffen maatregelen de transmissie thans is verminderd naar een niveau, waarbij aanpassingen in de regelgeving overwogen kunnen worden, mits de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde protocollen in acht worden genomen.

Tegelijkertijd zal er rekening mee moeten worden gehouden dat indien de bevolking zich niet houdt aan de algemene gezondheidsvoorzorgsmaatregelen de verspreiding van het virus weer kan toenemen, welke onherroepelijk ertoe zal leiden dat de maatregelen verscherpt zullen moeten worden.

Het COVID-19 Crisis Management Team zal op basis van de verschillende inzichten en met name op basis van de inzichten van het Outbreak Management Team, verantwoord en gefaseerd overgaan om het proces tot aanpassing van de maatregelen in te gaan. Het proces van aanpassing van de maatregelen zal worden gebaseerd op de protocollen, en op basis van streng toezicht en handhaving.

In het kader van het voorgaande, wordt het bedrijfsleven gevraagd om deze week nuttig te gebruiken om de protocollen te implementeren, het personeel te trainen en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. De implementatie zal uiteraard moeten geschieden met deskundigen van het Outbreak Management Team en de desbetreffende handhavende instanties.

In het weekend van 12 september zal vervolgens nader worden bekeken welke sectoren de protocollen juist en volledig hebben geïmplementeerd en kunnen worden opengesteld. Uitsluitend ondernemingen die de protocollen hebben geïmplementeerd en handhaven, zullen kunnen worden opengesteld.

Er zal te allen tijde van overheidswege een strenge handhaving zijn op het naleven van de protocollen, met de duidelijke afspraak dat er sancties zullen volgen op afwijking daarvan.

De regering benadrukt dat het voornemen tot het inzetten van de voorbereidingen tot normalisatie, nog niet betekent dat de bedrijven kunnen worden geopend. De Regering benadrukt voorts dat geen enkele autoriteit of dienst bevoegd is om dispensatie te verlenen voor het houden van feesten, huisfeesten en andere grote bijeenkomsten.