Total lockdown in Kabalebo voor twee weken

Districtscommissaris (dc) Josta Lewis van het bestuursressort Kabalebo in Suriname heeft zojuist een total lockdown voor twee weken in het gebied aangekondigd. Deze gaat dinsdag 8 september 20.00u in en is van kracht tot en met woensdag 23 september 05.00u.

Het besluit volgt nadat gebleken is dat het aantal positieve Covid-19 gevallen in de dorpen Apoera, Section en Washabo dagelijks toeneemt. De isolatieruimte dreigt vol te lopen, terwijl het virus zich in rap tempo blijft verspreiden. Dit komt omdat de burgers nog steeds de veiligheidsmaatregelen slecht of niet in acht nemen. Momenteel is er een uitbraak van het virus in het gebied.

Gedurende de total lockdown is het de burgers van Apoera, Section en Washabo verboden zich op straat te begeven. Er zal toestemming verleend worden aan groepen die behoren tot de essentiële diensten, agrariërs en medewerkers van nutsbedrijven.

Het gebied is ingaande zondag 6 september tot en met zondag 20 september ook op slot geplaatst door de dc. Gedurende deze periode is het niet toegestaan het gebied per land, water of lucht binnen te komen of te verlaten.

Tot en met zondagavond laat waren er officieel in totaal 31 bewoners van Kabalebo positief getest op het coronavirus. Van de 31 zijn inmiddels 4 genezen verklaard en 2 overleden.