Shona Shukrula eerste vrouwelijke vierde official in betaald voetbal

De Surinaams-Nederlandse scheidsrechter Shona Shukrula is vandaag (zaterdag 5 september) de eerste vrouwelijke vierde official in het betaalde voetbal. Shukrula komt in actie bij de wedstrijd FC Eindhoven – Telstar, welke wordt gespeeld om 16.30u.

Shona Shukrula, dochter van een Hindoestaanse vader geboren in Suriname en een Nederlandse moeder, is geen onbekende in de voetbalwereld. Sinds 2017 staat ze op de FIFA-lijst en floot ze meerdere interlands en Champions League-wedstrijden.

De 29-jarige scheidsrechter is in het dagelijks leven ook officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland.