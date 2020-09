VIDEO: Presentatie eerste ambulancefiets Regionaal Ziekenhuis Wanica

Het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) heeft op woensdag 29 augustus haar eerste ambulancefiets gepresenteerd. In het filmpje hierboven geeft Anand Doekhi, coördinator ambulancedienst RZW, uitleg over de fiets.

Het RZW is vorige week ook begonnen met het opzetten van een tweede COVID-19 isolatietent nabij het ziekenhuis. Dit omdat het aantal coronagevallen in Suriname toeneemt en de huidige faciliteiten onder druk staan. De isolatietent is bedoeld voor mensen die besmet zijn met het coronavirus, maar minder ziek zijn dan mensen die ziekenhuis zorg nodig hebben.

Vrijdag zijn is er weer twee coronadoden genoteerd in Suriname. De afgelopen 24 uur zijn er 37 nieuwe besmettingen bijgekomen en 48 personen genezen verklaard. Het aantal actieve cases bedraagt nu 811.

Voor dit weekend geldt er wederom een total lockdown in Suriname. Deze is vrijdag 4 september om 20.00u ingegaan en is van kracht tot en met maandag 7 september 05.00u. Niemand mag zomaar op straat behalve personen die vallen onder de diverse groepen die geïdentificeerd zijn als essentiële diensten.