Man op intensive care nadat ex-vrouw hem in hals steekt

De politie in Suriname heeft afgelopen week de 25-jarige Stacy L. aangehouden. De vrouw zou haar ex-man in zijn halsstreek met een scherp voorwerp hebben gestoken, toen hij in de auto zat. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond, meldt het Korps Politie Suriname zaterdag.

De Surinaamse politie is al geruime tijd bezig een slepende ruzie tussen Stacy en haar ex-man te beslechten. Volgens verklaring van de man deed hij het adres van Stacy aan om informatie op te vragen over hun twee kinderen. Terwijl hij in zijn auto zat zou zij hem met een scherp voorwerp in de halsstreek hebben gestoken.

Volgens de ex-man had hij haar geen enkele aanleiding daartoe gegeven. Stacy verklaarde echter dat het slachtoffer haar aanviel en dat zij zich verdedigde. De man werd in eerste instantie opgenomen op de afdeling Intensive care van het ziekenhuis. Zijn situatie is intussen zodanig verbetert dat hij nu op de ziekenzaal ligt.

Zijn ex-vrouw is op dinsdag 1 september door rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten aangehouden voor onder andere poging tot doodslag en zware mishandeling. Zij is hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, aldus de politie.