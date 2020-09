Furlen’s slachtoffer van vervalsers die nep Furlen’s Marinade in Nederland verkopen

Het bekende Surinaamse product Furlen’s Marinade is slachtoffer geworden van vervalsers, die de marinade van Furlen’s hebben nagemaakt en het onder dezelfde naam aanbieden in Nederland. Volgens directeur Furgill Plet van de Furlen’s Group NV in Suriname, staat het bedrijf Noepa Impex in Den Haag achter de distributie van de nep Furlen’s Marinade in Nederland.

Volgens Plet zou Noepa Impex zelf twee Surinaamse toko’s in Den Haag hebben, alwaar de nep marinade verkocht en ook doorgeleverd naar andere winkels wordt. “Wij proberen binnen één week alle winkeliers die nep marinade verkopen te sommeren deze terug te sturen naar Noepa Impex, zoniet zullen zij instaan voor schade” aldus de directeur.

Furlen’s zal verder met haar flessen leverancier (CIC) proberen binnen drie maanden een watermerk op de flessen te zetten, zodat consumenten aan de hand van dit watermerk weten dat zij een origineel product kopen. Dit originele product is in Nederland verkrijgbaar via de distributeur Toko Middelland.

Furlen’s Group NV heeft ondertussen een advocaat in de arm genomen om de namakers aan te pakken.