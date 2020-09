Touroperator biedt ‘Winti tour’ in Suriname aan om positiever beeld te geven

Winti is deze week minder positief belicht door de Nederlandse Media in het RTL 5 programma Oplichters Ontmaskert. Volgens het Surinaamse bedrijf Jenny Tours ging het om een eentonige belichting van de traditionele religie van de Afrikaans-Surinaamse bevolking, waarin de bronnen voornamelijk bestaan uit taxichauffeurs en praatjesmakers. Dat is de reden voor de touroperator om bezoekers aan Suriname een positiever beeld te geven van Winti, middels een heuse ‘Winti tour’.

“In het programma werd gezegd dat de zogenaamde donkere kant, ofwel de voodoo zou worden belicht. Alhoewel winti en voodoo verwant zijn is dit echter een verkeerde aanduiding”, zegt de touroperator in een bericht aan Waterkant.Net. Op websites en social media is door zowel door lokale Surinamers als Nederlandse Surinamers verontwaardigd gereageerd op het programma en de manier waarop gesproken werd over Winti.

Touroperator Jenny Tours nodigt mensen daarom nu uit om zelf een kijkje te komen nemen, uiteraard zodra dat weer kan en het Surinaamse luchtruim weer open is. In overleg met en na goedkeuring van de winti gemeenschap zal Jenny Tours een tour aanbieden waar men zelf een dienst van een Winti priester bij kan wonen onder begeleiding van een gids. Zo kan men zelf een beeld vormen, van dit interessante geloof met veel aspecten.

Dit alles zal ingepland worden wanneer de diensten beschikbaar zijn, met instemming van de lokale Winti priester, die de reguliere bezoekers hier van tevoren van op de hoogte zal stellen. Het is onder de dienst niet toegestaan om vragen te stellen of te storen, maar na afloop kunt u uw vragen stellen aan de gids, aldus het bedrijf.

Jenny Tours benadrukt dat de gasten nooit het onderwerp zullen worden, tenzij ze zelf expliciet aangegeven dit te wensen.