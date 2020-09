Rudisa Motors levert 28 splinternieuwe pick-ups aan overheid

Rudisa Motors heeft woensdag naast de levering van 8 nieuwe ambulances aan het ministerie van Volksgezondheid, ook 28 splinternieuwe SsangYong Musso pick-ups geleverd aan de regering in Suriname.

Naar verluidt is een deel van de pick-ups bestemd voor de kabinetten van de president en vicepresident. Het gaat om een bestelling die gedaan is door de vorige regering.

De ambulances zijn allen van het bouwjaar 2020 en voorzien van medisch apparatuur, waardoor het mogelijk is om direct hulp te bieden in de ambulance. Het ministerie zal de ambulances zelf verdelen over de ziekenhuizen in Suriname.

Over de aankoop van de ambulances is onlangs nog een artikel geschreven door Dagblad De West. Volgens de krant is er geen openbare inschrijving geweest voor de aanschaf van deze voertuigen. De aanvraag was gedaan door de vorige regering en verliep via het ministerie van Volksgezondheid.