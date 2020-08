Van der Spek: ‘Vermenging van Haïtiaanse voodoo en Surinaamse winti in Suriname’

Op dinsdag 1 september aanstaande is Kees van der Spek weer te zien op TV met zijn programma ‘Oplichters Aangepakt!’ In deze aflevering onderzoeken hij en zijn team een gerucht dat er sprake zou zijn van handel in overleden menselijke embryo’s tussen Suriname en Nederland.

Van der Spek vernam dat in Suriname een bepaalde familie zich bezig zou houden met een criminele vorm van ‘voodoo’, waarbij menselijke lijkdelen en foetussen worden gebruikt. Hij startte daarom een diepgravend onderzoek.

Het onderzoek brengt Kees naar een erf net buiten Paramaribo waar lokale ‘voodoopriesters’ de embryo’s in grote plastic speelgoedpoppen verstopten en zo naar Nederland smokkelden.

Kees zegt hier zelf over: “De Amsterdamse politie heeft zelfs in 2017 nog hernieuwd onderzoek gedaan naar vier menselijke foetussen die in de tweede helft van de jaren ‘90 bij een Surinaamse voodoopriester in Amsterdam waren aangetroffen. Het leverde niets op. Ik kan de politie nu voor het eerst haarfijn uitleggen wat de achtergrond is van dit bizarre gebruik. In Suriname verzekeren een wintipriester, een journalist en een ex-politieman dat deze praktijken nog steeds aan de orde van de dag zijn”.

In aanloop naar het programma was er binnen de Surinaamse samenleving heel wat kritiek op het feit dat winti en voodoo in één adem werden genoemd in de promo van het programma. Van der Spek, die zelf ook in Suriname heeft gewoond, zegt in onderstaand filmpje dat hij weet dat voodoo en winti niet hetzelfde zijn, maar dat er een reden was om het zo te doen.

Hij zegt ook “In de uitzending wordt duidelijk dat er in Suriname een vermenging is van Haïtiaanse voodoo en Surinaamse winti en daarin vinden zeer kwalijke praktijken plaats. Daar heb ik bewijs voor en dat ga ik ook laten zien. Mi Lobi Su maar als daar iets mis ga ik dat natuurlijk wel vertellen” aldus Kees hieronder.

Hij bracht ook een bezoek aan Tap Basi Ramon Mac-Nack (foto) volgens Mac-Nack “om de goede kant van winti te belichten (‘the real deal’) en te leren over onze cultuur”. (filmpje)

‘Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt!’ is op dinsdag 1 september om 20.30 uur te zien bij RTL 5.