Openbare markt Domburg wordt tijdelijk ‘drive-thru’ markt

De districtscommissaris van Wanica Zuid-Oost, Shafiek Goelaman, heeft de openbare markten van Domburg en Lelydorp tot nader order gesloten. De maatregel is genomen vanwege de explosieve toename van corona besmettingen in Suriname, meldt het commissariaat in onderstaande brief.

De districtscommissaris bracht ook een oriëntatie bezoek gebracht aan de Openbare markt in het ressort Domburg (foto). De ressortleider mevr. Wonnie Sadie heeft de knelpunten aangekaart.

De dc is tot het besluit gekomen om over te gaan naar een pilot drive thru markt. Op de woensdagen en zondagen mogen de standhouders groenten en fruit verkopen en op de vrijdagen mogen vis, vlees en bloemen verkocht worden.

Aan de bezoekers wordt gevraagd de aangewezen instructies ter plekke strikt op te volgen. De brief: