Drugsdealer accepteert gestolen spullen van drugsgebruikers in ruil voor drugs

De Surinaamse politie heeft de 31-jarige Marcello aangehouden en opgesloten voor verschillende strafbare feiten waaronder inbraak en overtreding van de Vuurwapen Wet. Dat meldt het Korps Polities Suriname zojuist.

Een zoon deed op woensdag 26 augustus aangifte van diefstal door middel van braak bij de woning van zijn vader. Zijn vader vertoefd momenteel in het buitenland. Het huis is nagenoeg leeg gehaald. Tijdens het doen van de aangifte wist de aangever niet wie de inbreker was.

Rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten brachten een verdachte in beeld. In deze de 31-jarige Marcello. Hij werd opgespoord en aangehouden. Bij de aanhouding van Marcello stuitte de politie op onder andere een partij huishoudelijke apparaten, televisie toestellen, kantoor apparaten, een jachtgeweer (foto) en een hoeveelheid marihuana. Een deel van die goederen waren gestolen uit het ouderlijk huis van de aangever.

De verdachte Marcello kan of wil de herkomst van de resterende goederen niet verklaren. Die goederen zijn in het belang van het onderzoek in beslag genomen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Marcello opgesloten door de politie. Hij wordt verdacht van onder andere diefstal door middel van braak, overtreding van de Wet Verdovende Middelen, overtreding van de Vuurwapen Wet en heling.

Marcello is bij de politie bekend als drugsverkoper. Politie ervaring leert dat drugsverkopers van misdrijf verkregen spullen van drugsgebruikers accepteren in ruil voor drugs. De spullen worden door de drugsgebruiker als betaling afgegeven aan de drugsverkoper.

De goederen, die nog niet zijn geplaatst, kunnen bezichtigd worden op de afdeling Kapitale Delicten. Deze afdeling is ondergebracht op het politie bureau Nieuwe Haven en is telefonisch te bereiken op het nummer 402736. Gelieve nodige bescheiden of andere bewijzen mee te nemen bij het aandoen van de afdeling, aldus de politie.