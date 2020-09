Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter NL in gesprek met premier Rutte

Vertegenwoordigers van Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter Nederland waren vanmiddag uitgenodigd om met de Nederlandse premier Mark Rutte en minister Koolmees te praten over de manier waarop racisme op verschillende terreinen in de Nederlandse samenleving kan worden aangepakt.

Aanleiding voor de gesprekken zijn de grote protesten in het voorjaar naar aanleiding van het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen en het racisme in Nederland.

De NOS schrijft dat actiegroep Kick Out Zwarte Piet de hoop heeft gekregen dat premier Rutte racisme in Nederland harder zal veroordelen. De organisatie heeft de premier in een gesprek in het Catshuis gevraagd om zich ‘fermer’ uit te drukken over discriminatie en racisme in het land.

“Ik ben blij met zijn voortschrijdend inzicht. Er is hoop”, zei Elvin Rigters (foto), voorman van de actiegroep, na afloop van het gesprek tegen de omroep.

Rutte zei over het gesprek: “We moeten het gesprek over racisme in de samenleving gaande houden om het aan te kunnen pakken. De ontmoeting die minister Koolmees en ik vandaag hadden met mensen achter de #Black Lives Matter NL beweging is daar onderdeel van.”

We moeten het gesprek over racisme in de samenleving gaande houden om het aan te kunnen pakken. De ontmoeting die @wkoolmees en ik vandaag hadden met mensen achter de #BlackLivesMatterNL beweging is daar onderdeel van. pic.twitter.com/LuZm8t1XXf — Mark Rutte (@MinPres) September 2, 2020