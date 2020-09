Politie zoekt beeldmateriaal en getuigen dodelijke steekpartij Fanuel Berika

Op een parkeerterrein bij de Breskensweg in Almere werd in de nacht van 14 op 15 augustus de 26-jarige Fanuel Berika neergestoken. Dit gebeurde tijdens een vechtpartij na een verjaardagsfeest in Club Paragon. Op dat moment bevonden zich op het parkeerterrein tussen de vijftig en honderd mensen

De ruzie escaleerde, waarbij Fanuel met een mes werd neergestoken. Hoewel hij ter plaatse nog wordt gereanimeerd, komt hij te overlijden.

De Nederlandse politie is op zoek naar mensen die de gebeurtenissen hebben gefilmd of gefotografeerd. Uit verklaringen van omstanders blijkt namelijk dat meerdere personen het incident hebben gefilmd. Dit beeldmateriaal is van grote waarde in het onderzoek zegt de politie. Dat kan voor specifiek deze zaak ook via WhatsApp, op nummer 06 – 272 153 87.

Ook komt de politie graag in contact met getuigen. Was u die nacht op het parkeerterrein bij Club Paragon en heeft u iets gezien van de vechtpartij en/of het steekincident? Neem alstublieft contact op met de politie.

Getuigen die illegaal in Nederland verblijven en die informatie hebben over de dood van Fanuel, roept de politie dringend op om contact op te nemen.

Hun gegevens worden niet doorgegeven aan de vreemdelingenpolitie en na het afleggen van een verklaring kunnen zij het politiebureau weer verlaten. Het onderzoeksteam heeft puur als doel om te achterhalen wat er die nacht gebeurd is.

Fanuel Berika is geboren in Suriname, maar besloot in 2018 naar Nederland te komen om een beter leven op te bouwen. Hij woonde bij zijn nicht en maakte lange dagen als stratenmaker, tuinman en schoonmaker. Fanuel was zeer geliefd bij zijn familie en laat twee kinderen achter in Suriname en een ongeboren kind in Nederland.

Deze inzamelingsactie was voor hem opgestart: