Biza-minister ontvangt Braziliaanse ambassadeur

De Braziliaanse ambassadeur in Suriname, Laudemar Aguiar, heeft tijdens een kennismakingsbezoek aan minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) het legaliseren van hardwerkende Brazilianen, die zich in Suriname willen vestigen, aangekaart. Volgens de diplomaat is de populatie van Brazilianen in Suriname groot en de meerderheid zit permanent in de mijnbouwsector.

De ambassadeur die de bewindsman op donderdag 27 augustus bezocht, weerspreekt de geruchten die geruime tijd de ronde doen, dat Brazilianen hun welverdiende USD terugsturen naar hun land. In dit kader legde Aguiary het belang en het gemak uit van elektronische visa, ook wel eVisa genoemd, welke in 2017 geïntroduceerd is in Brazilië.

Met eVisa kunnen Brazilianen maximaal twee jaar verblijven in Suriname voor onder andere toeristische en zakelijke doeleinden. Hierdoor zal Suriname informatie beschikbaar hebben van waar zij werken en of zij legaal in het land verblijven. Dit zal volgens Aguiary voordelig zijn voor beiden landen. Bovendien zal het ook bijdragen aan het verminderen van geweld en corruptie.

Ambassadeur Aguiar heeft enkele voorstellen gedaan aan de minister met de hoop dat beide landen daar voordeel aan kunnen hebben. Volgens hem onderhouden landen decennia lang een heel goede relatie met elkaar en hij ziet graag dat deze voortgezet wordt.

Hoewel er sprake is van een negatieve ontwikkelingsgroei door het Covid-19 gebeuren, doet zijn land er alles aan om de juiste prioriteiten te stellen, waarvan de samenwerking tussen de buurlanden er één van is. Brazilië staat open om zijn expertise te delen”, aldus de ambassadeur. Er zijn al een aantal overeenkomsten getekend, waarvan enkele nog in uitvoering en anderen zijn stopgezet vanwege Covid-19.

Een ander gezamenlijk doel dat wordt nagestreefd in de samenwerking met Suriname is om samen met het Bureau Genderaangelegenheden (BGA), welke valt onder Biza, het geweld tegen vrouwen en meisjes, in het bijzonder huiselijk geweld, tegen te gaan. Dit probleem werd vorig jaar al besproken met de voormalige bewindsman.

Minister Somohardjo heeft aangegeven verder te brainstormen met de verantwoordelijke actoren voor wat betreft de mogelijkheden om de illegalen een legale status te geven en de aanpak van geweld tegen vrouwen. “U mag rekenen op mijn ondersteuning en medewerking”, aldus de bewindsman.

De ambassadeur en de minister hebben van gedachten gewisseld over het verstevigen van de samenwerking tussen beide landen, waarbij de ambassadeur de nodige ondersteuning heeft toegezegd aan de minister indien gewenst.