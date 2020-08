COVID-19: 1 dode en 3 patiënten in Intensive Care Unit

Het aantal doden in Suriname als gevolg van het coronavirus, is woensdag gestegen naar 62. Dat blijkt uit de teller van de officiële COVID-19 website. In de afgelopen 24 uur is dus 1 persoon overleden. Ook zijn er 151 personen getest en 26 nieuwe gevallen geregistreerd.

Er zijn 44 mensen genezen, maar het aantal patiënten in een Intensive Care Unit is vergeleken met gisteren gestegen met 3 naar 23.

Volgens epidemiologe Ingrid Krishnadath is de verspreiding van het virus zowat overal in het land. In de omgeving Paramaribo-Zuid, stukje Welgelegen, zijn de meeste besmettingen.