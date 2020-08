Ministerie van Onderwijs ontkent terugroepen bursalen uit Cuba

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft zondagmiddag bekend gemaakt, dat zij geen bursalen heeft teruggeroepen uit Cuba. “Alle bursalen die via het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op Cuba studeren in het formeel studiebeurzen program Cuba-Suriname, studeren door. Ze zijn niet teruggeroepen door het ministerie” aldus het departement in een officieel bericht.

Daarin zegt het ministerie ook: “De studenten die buiten het formeel beurzen programma van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur met andere middelen zijn gaan studeren, zijn formeel geen bursalen. Studenten die zonder beurs van het ministerie van onderwijs studeren, maar met andere middelen studeren, onder andere van hun ouders, bedrijven, andere ministeries of studielening, zijn geen bursalen.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft de bevoegdheid niet, die studenten terug te roepen. Dat is dus ook niet gebeurd, meldt het ministerie.

Een paar dagen terug verspreidde het NDP fake news platform ‘Faya Pepre Nieuws’ onderstaand bericht, dat de studiebeurzen van Surinaamse medische studenten in Cuba zouden zijn stopgezet: