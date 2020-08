Belangenorganisatie markten misnoegd over betalen standgeld tijdens sluiting

De belangenorganisatie van de Centrale en Vreedzaam Markt in Suriname, is niet te spreken over het feit dat marktverkopers nog geen COVID-19 tegemoetkoming hebben ontvangen. Volgens voorzitter Charlton Lieuw Choy was met districtscommissaris Mike Nerkust afgesproken dat de marktverkopers over deze periode geen standgeld hoefde te betalen.

De markt was 4 maanden gesloten en nu blijkt dat er wel van marktverkopers geëist wordt, dat er over deze periode standgeld betaald wordt. Er is er zelfs een boete aan verbonden zei Lieuw Choy vrijdag in een gesprek met de Surinaamse minister van Regionale Ontwikkeling & Sport, Gracia Emanuel.

Minister Emanuel verzekerde de belangenorganisatie dat de marktverkopers over de maanden waarin de markt gesloten was, geen standgeld hoeven te betalen. Dit zal zij ook verder bespreken met de districtscommissaris en de marktmeester.

De minister benadrukt dat hoewel Suriname in een moeilijke financiële situatie zit, er nog altijd humaan opgetreden moet worden. Ze vindt het daarom niet passend dat er nu standgeld van de marktverkopers verwacht wordt, terwijl zij zelf geen inkomsten hadden over die periode.

Volgens de belangenorganisatie zou elke marktverkoper die door de COVID-19 pandemie geen inkomsten had, SRD 1500 moeten krijgen per maand. De minister heeft aangegeven dit punt te bespreken met het Outbreak Managementteam. In een vervolggesprek zal zij de belangenorganisatie verder informeren hierover.