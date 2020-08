VIDEO: 18-jarige dief die halsketting van vrouw wegrukte aangehouden

De recherche van Regio Midden heeft de 18-jarige Marvin A. aangehouden ter zake beroving van een halsketting. Deze dief heeft in de ochtend van 5 augustus een gouden ketting van de hals van een vrouw weggerukt. Dit deed hij toen zij uit een winkelzaak liep, meldt het Korps Politie Suriname.

Op onderstaande camerabeelden, die ook via social media werden gedeeld, is te zien dat de verdachte voor de winkel hangt. Waarschijnlijk had hij de vrouw al in het vizier toen zij de winkel binnen stapte. Op het moment dat de vrouw weer naar buiten loopt, aarzelt de man geen moment en rukt de ketting hard weg. Hij maakt zich daarna snel uit de voeten.

Met behulp van de technische recherche werd Marvin in beeld gebracht en aangehouden. Hij heeft toegegeven dat hij de diefstal door middel van geweld gepleegd heeft. Voorts dat hij de halsketting verkocht heeft aan iemand.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Marvin achter de tralies gezet. De rechercheurs werken aan de opsporing en aanhouding van de heler ten einde de gestolen halsketting terug te vinden, meldt de politie.

Bekijk de beelden hier: