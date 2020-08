Introductie van E-rijbewijzen binnenkort, E-ID nodig voor aanvraag

De afdeling Rijbewijzen van het Korps Politie Suriname heeft donderdag bekend gemaakt dat het E-rijbewijs binnenkort geïntroduceerd zal worden. In dat kader is het noodzakelijk dat de houder van een Surinaams rijbewijs beschikt over een E-Identiteitskaart, meldt de Surinaamse politie.

De rijbewijshouders, die reeds een verlenging of duplicaat rijbewijs hebben aangevraagd en degenen die geslaagd zijn voor het rijexamen en nog niet over hun rijbewijzen beschikken worden opgeroepen om hun E-ID in orde te maken om ongerief te voorkomen.

Het nieuwe Surinaamse E-rijbewijs werd vorig jaar al aangekondigd. Toen werd gemeld dat het print house dat de e-ID afdrukt, binnen niet al te lange tijd ook het printwerk van digitale rijbewijzen zou overnemen van het KPS.