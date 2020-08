Maatregelen tegen appartementencomplex waar 15-jarig meisje overleed

Er zullen bestuurlijke maatregelen getroffen worden tegen de eigenaar van het appartementencomplex in Moengo, waar gisteren een 15-jarig meisje overleed. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt. Het zou gaan om een ‘short stay’ waarvoor veelal de leeftijdsgrens van 18 jaar geldt.

De politie van het bureau Moengo kreeg op dinsdagmorgen 18 augustus een melding dat een 15-jarig meisje overleden was in een appartement. De politie koerste derwaarts voor onderzoek en trof het ontzielde lichaam van het meisje in een kamer van het appartement aan.

Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen dat het meisje en haar 17-jarige vriend voor vertier in het appartement waren. Volgens verklaring van haar vriend voelde het meisje zich plotseling onwel en kwam kort daarna te overlijden. Het lijk vertoonde geen sporen van geweld.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam door de politie in beslag genomen voor obductie. De 17-jarige jongen is na overleg met het Openbaar Ministerie heen gezonden na bij proces-verbaal te zijn verhoort.

Deze zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Recherche Regio Oost van de politie.