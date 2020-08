‘Meeste coronadoden in Suriname hadden suikerziekte en hoge bloeddruk’

De meest voorkomende aandoeningen bij mensen die in Suriname zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus, zijn diabetes mellitus (suikerziekte) en hypertensie (hoge bloeddruk). Een kleinere groep mensen had ook obesitas (overgewicht) en een nieraandoening. Dat blijkt uit het COVID-19 situatierapport op de officiële COVID-19 website.

Per 18 augustus is de teller van het aantal Surinaamse overledenen gestegen naar 54. In augustus zijn er al tweemaal zoveel mensen overleden aan COVID-19 dan in de maanden juni en juli. Meer dan een kwart van de overledenen was ouder dan 80 jaar, terwijl van bijna 40% de leeftijd ligt tussen de 60 en 79 jaar. Ongeveer 30% is jonger dan 60 jaar.

In de afgelopen twee weken zijn er COVID-19 gevallen in alle districten gemeld. De meeste gevallen doen zich nog steeds voor in Paramaribo en Wanica. De spreiding van de gevallen in Paramaribo en Wanica is vooralsnog meer in het zuiden zichtbaar.