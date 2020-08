Kunstenaar Soeki Irodikromo overleden

Dinsdagavond is bekend geworden dat de bekende Surinaams-Javaanse kunstenaar Soeki Irodikromo is overleden. Het nieuws werd bevestigd door de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI). De 75-jarige kunstenaar was ere-lid van deze vereniging.

Soekidjan Irodikromo werd op 20 juni 1945 geboren te Pieterszorg in het District Commewijne. Hij behoort tot de generatie die sterk opkwam in de jaren ’60. Irodikromo volgde in Paramaribo de CCS-School voor Beeldende Kunsten van 1963 tot 1967, vervolgens van 1967 tot 1972 aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam de vrije opleiding schilderen en grafiek, een opleiding voor keramiek van 1971 tot 1972, en hij vervolgde zijn studies met een batikopleiding aan de ASRI in Jogjakarta.

Na zijn verblijf in Indonesië introduceerde hij het batikschilderen in Suriname. Zowel in zijn batikdoeken als zijn olieverfschilderijen en zijn keramiek (vazen en beelden) bereikte Irodikromo een grote productie van een bijna constante kwaliteit. Zijn werk bevindt zich in collecties verspreid over de gehele wereld. Hij maakte ook de illustraties bij verschillende boeken.

Suriname verliest een grote kunstenaar:Bapak Soeki Irodikromo.Heel veel sterkte aan de nabestaanden. Posted by Jakiem Asmowidjojo on Tuesday, 18 August 2020