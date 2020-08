Nog nooit zijn in één etmaal 6 doden en 139 nieuwe besmettingen met het coronavirus genoteerd in Suriname. Het aantal actieve cases is hiermee gestegen naar 966!

Dinsdag zijn 63 personen genezen verklaard, wat de teller brengt op 2.196. Het aantal positief geteste personen sinds de uitbraak in maart is opgelopen naar 3.216. Het aantal doden bedraagt nu 54.