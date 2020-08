Verhoging van brandstofprijzen aangehouden

De verhoging van de brandstofprijzen in Suriname per 19 augustus gaat niet door. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat deze verhoging op dinsdagavond 18 augustus is aangehouden. Eigenaren van voertuigen zouden vanaf woensdag 1 SRD meer aan de pomp betalen voor elke liter brandstof.

Sirodjenie Jankie, voorzitter van de Suriname Service Station Exploitanten Bond (SSEB) bevestigt tegenover Suriname U-Nieuws (SUN) dat de verhoging is aangehouden.

Het besluit is volgens SUN dinsdag om 20:30u teruggedraaid door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EOTI). Reden hiervoor zou zij, de wijze waarop de verhoging is bekendgemaakt.

Sommige tankstations hadden de prijzen al aangepast zoals op de foto onder te zien is: