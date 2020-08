Nog een coronadode in Suriname genoteerd vandaag

De Surinaamse nieuwssite Starnieuws meldt zojuist dat er vandaag nog een persoon in Suriname is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder vandaag waren er al twee mensen om het leven gekomen. In totaal zijn vandaag dus drie mensen overleden aan corona en is het aantal doden hiermee uitgekomen op 51.

De cijfers zijn nog niet officieel bekend gemaakt omdat de teller op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse overheid pas na 20.00u wordt bijgewerkt. Daar staat het aantal overledenen nog op 48.