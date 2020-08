COVID-19: 123 nieuwe gevallen; aantal besmettingen sinds uitbraak nadert 3.000

Binnen 24 uur zijn er maar liefst 123 personen positief getest op het coronavirus in Suriname en daartegenover zijn 102 genezen verklaard. Ook heeft weer een coronapatiënt het leven gelaten. Het aantal mensen dat tot nu toe in Suriname aan het coronavirus is overleden bedraagt daarmee 42.

Het aantal besmettingen sinds de uitbraak begin maart is met de nieuwe gevallen gesprongen naar 2.961. 123 is het hoogste aantal besmettingen dat binnen 24 uur genoteerd is in Suriname.

Er zijn momenteel 929 actieve cases en in totaal zijn 1.990 personen genezen verklaard. In de ziekenhuizen worden nu 132 personen verpleegd. 15 patiënten worden verpleegd in de intensive care units. Nu zijn 551 personen in quarantaine en 820 patiënten zijn in isolatie.