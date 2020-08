56-jarige vrouw is slachtoffer roofmoord te Welgedacht C

Het Korps Politie Suriname heeft zaterdagavond de identiteit bekend gemaakt van de persoon die vrijdagmiddag dood werd aangetroffen in een woning aan de Welgedacht C weg. Het gaat om de 56-jarige mevrouw Balwanti Kharagram, gehuwd Santokhi, meldt de Surinaamse politie.

Het vermoeden bestaat dat mevrouw Santokhi slachtoffer is geworden van diefstal door middel van geweldpleging met haar dood tot gevolg. Omstreeks elf uur vrijdagmorgen heeft de schoondochter van het slachtoffer haar gezond en wel in huis achtergelaten. De schoondochter verliet de woning om de echtgenoot van mevrouw Santokhi op te halen, die eerder op de dag van huis vertrokken was.

Bij die gelegenheid stond de achterdeur van de woning open; terwijl het latere slachtoffer in de keuken bezig was. De man en schoondochter keerden omstreeks twaalf uur weer naar huis en troffen het ontzielde lichaam van mevrouw Santokhi in de woning aan.

Het lichaam vertoonde een verwonding aan het hoofd en de benedenwoning was overhoop gehaald. Er moet een geldbedrag in Surinaamse dollar uit het huis zijn weggenomen. De dief is vermoedelijke via de opstaande achterdeur de woning binnen gedrongen en heeft het slachtoffer vermoedelijk met een hard voorwerp op het hoofd geslagen met het voor haar noodlottig gevolg.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam, voor obductie, door de politie in beslag genomen. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het onderzoek in deze zaak, meldt de politie.