Surinaamse jongeman in Nederland doodgestoken

In de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 augustus, is in Almere een jongeman van Surinaamse afkomst overleden na een steekpartij. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om de 26-jarige Fanuel Berika uit Suriname, ook wel bekend als Moiéno (foto).

Het steekincident vond plaats nabij een pand op de Breskensweg, waar een besloten feest werd gehouden. Op het parkeerterrein zou een vechtpartij zijn ontstaan, waarbij het slachtoffer na 02.00u werd gestoken.

Een ooggetuige zei op social media dat hij geprobeerd zou hebben de vechtersbazen uit elkaar te halen. De getuige zegt daarbij ook dat het slachtoffer zijn ogen in zijn armen heeft gesloten. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar de hulp kwam te laat.

De politie is nog bezig met het onderzoek en roept getuigen op om zich te melden. Er waren veel omstanders en meerdere mensen hebben gefilmd. De politie ontvangt graag deze beelden.