Commissie Viering 45 jaar Srefidensi geïnstalleerd

President Chandrikapersad Santokhi heeft een commissie in het kader van de viering van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname geïnstalleerd. De installatie heeft plaatsgevonden op 12 augustus op het kabinet van de president. De commissie Viering 45 jaar Srefidensi wordt bemenst door personen vanuit verschillende disciplines waaronder veiligheidsdeskundigen, een historicus, vertegenwoordigers van ministeries en werkarmen van de overheid.

In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) zegt commissievoorzitter Pertab Goerdayal dat 45 jaar Srefidensi een markant moment is voor Suriname. Het is een grote uitdaging om met de huidige COVID-19 crisis dit heugelijk feit te vieren. “We hebben de opdracht gehad om verschillende mogelijkheden te bekijken.” Volgens hem zijn er opties besproken om de viering in Paramaribo te doen geschieden of op districtsniveau. In de komende dagen zal de werkgroep zich verder daarover buigen en verslag doen aan het staatshoofd.

De voorzitter zegt dat 45 jaar Srefidensi onder normale omstandigheden groots gevierd zou worden. Echter er zal bij de activiteiten voldoende rekening gehouden moeten worden met COVID-19 protocollen. Belangrijk bij de activiteiten zal zijn het belang van het nationalistisch gevoel. “Laten wij een nationaal karakter geven aan de viering en daarbij het bedrijfsleven en overheidsorganisaties.”

Voorzitter Goerdayal zegt dat Suriname rond de onafhankelijkheidsviering bezoek van buitenlandse regeringsvertegenwoordigers mag verwachten. “Dat is ons al doorgegeven door de president.” Tot slot roept hij de Surinaamse samenleving op om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de gezondheid van de totale bevolking.