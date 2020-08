President laat zich testen op COVID-19 na contact met besmette Guyanese minister

De Surinaamse president Santokhi laat zich testen op het coronavirus, nadat woensdag bekend werd dat de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse handel, Hugh Todd, positief getest is op het COVID-19 virus. Ook minister Albert Ramdin en First Lady Melissa Santokhi – Seenacherry, die mee waren naar de inauguratie van de Guyanese president Irfaan Ali, laten zich testen.

De overheid in Suriname meldt hierover: “Uit voorzorg is er reeds contact geweest met de medische dienst. De test procedure is al ingezet. In afwachting op de resultaten worden de nodige protocollen nog steeds in acht genomen. Het is verder goed te weten dat de fysieke gezondheidstoestand van alle drie uitstekend is. Zij vertonen geen symptomen van besmetting.”

Volgens de CDS hebben zowel president Chandrikapersad Santokhi, de first lady Melissa Santokhi – Seenacherry en minister Albert Ramdin zich tijdens en na hun bezoek aan Guyana steeds gehouden aan de COVID-19 regels.