VIDEO: Beveiligingscamera legt vast hoe busje winkel binnen rijdt

Er zijn camerabeelden opgedoken van het incident, waarbij een busje afgelopen maandag een winkel binnen reed aan de Sumatraweg in Suriname. De bestuurder van dat busje had eerder een ander auto aangereden en was daarna doorgereden. De benadeelde zette de achtervolging in, waarna de bestuurder van het busje harder begon te rijden.

Ter hoogte van de winkel verloor hij de controle over het stuur en boorde zich in de winkel. Op de beelden die gemaakt zijn met een beveiligingscamera buiten, is te zien hoe hij de winkel binnen rijdt. Er zijn ook beelden van de situatie binnen in de winkel, waarbij te zien is dat er mensen bij de kassa staan als het voertuig naar binnen rijdt.

Drie mensen die in de winkel waren raakten gewond. Een vrouw die bij de kassa stond kwam zelfs onder de bus terecht. Op de beelden is ook te zien hoe de bestuurder vrijwel direct uit het busje springt en de winkel uit rent.

Deze veroorzaker is nog steeds voortvluchtig. Hij schijnt al eerder met justitie in aanraking te zijn gekomen. Het busje is in beslag genomen door de Surinaamse politie.